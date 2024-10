Anísio Teixeira recebe título de patrono da escola pública brasileira

YR Yasmin Rajab

Anísio Teixeira é oficialmente um patrono da escola pública brasileira. A lei que prevê o título que foi sancionada nesta terça-feira (15/10), no Dia do Professor, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A lei entrará em vigor após ser publicada no Diário Oficial da União.

"Essa homenagem é importante porque a educação é a única e a mais forte possibilidade que temos para fazer com que esse país dê um salto de qualidade, e sua sociedade possa viver bem com bons empregos e salários, e com muito conhecimento", disse Lula durante a cerimônia de assinatura.

Na ocasião, o presidente destacou a importância da educação para o país, além de uma remuneração justa aos educadores. Lula também lamentou a falta de reconhecimento aos profissionais da educação e criticou governadores que consideram alto o piso salarial da categoria, que atualmente é R$ 4.580,57.

"Muitos governadores não quiseram pagar um piso salarial que, se bem me lembro, era de apenas R$ 4 mil, achando que era pagar demais. Um país que considera R$ 4 mil muito para um professor é um país que não cuida da educação com o respeito que deveria cuidar", afirmou.

Quem foi Anísio Teixeira

Natural da Bahia, Anísio Teixeira foi professor e defensor da criação de uma rede de ensino que atendesse toda a população. Nascido em 1900, o educador defendeu a ideia desde os primeiros anos da escola até a graduação.

Formado em direito pela Universidade do Rio de Janeiro, Anísio integrou o grupo de educadores responsáveis pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha a reforma do sistema de ensino brasileiro.

Ele participou da criação de universidades federais, entre elas, a Universidade de Brasília (UnB). Foi também chefe da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do então Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), instituto que atualmente leva seu nome.



