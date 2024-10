Pé-de-Meia contribui para o aumento de inscritos no Enem 2024, diz presidente do Inep

MR Marina Rodrigues

Presidente do Inep, Manuel Palacios, ressalta a importância do acesso dos candidatos do Enem 2024 à Página do Participante - (crédito: Will Shutter / Câmara dos Deputados)

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorre nos próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, comentou o aumento no número de participantes, reforçou a logística do exame e deu orientações para a preparação dos candidatos. A entrevista foi transmitida pelo programa Voz do Brasil, nesta terça-feira (29/10), com transmissão pelo canal Gov.br no YouTube.

Neste ano, o exame contou com 4 milhões e 325 mil estudantes inscritos, 10% a mais em comparação com 2023. “Nós tivemos um acréscimo importante no número de inscritos este ano. Houve um esforço muito grande do Ministério da Educação (MEC), o próprio ministro Camilo Santana se envolveu pessoalmente nesse movimento de entrarmos em contato com todas as secretarias de educação, mobilizarmos os secretários e, com isso, conseguimos chegar às escolas”, afirma.

“Isso para não falar do programa Pé-de-Meia, que também vem sendo uma política muito bem-sucedida para levar o estudante até o final do ensino médio e, portanto, ter condição de participar do Enem, além de um incentivo específico para participar da prova e, assim, postular o seu ingresso no ensino superior. Então, acho que uma boa parte do acréscimo foi observado entre os jovens que estão concluindo o ensino médio e, também, que não concluíram ainda, mas querem começar a treinar para fazer o Enem nos próximos anos”, completa o presidente do Inep.

Nesse sentido, Palacios ressalta a importância dos chamados “treineiros”. “Há um incentivo à participação daqueles que estão no ensino médio e ambicionam fazer o Enem, mas ainda não têm condições de ingressar numa universidade porque não concluíram essa etapa (da educação básica). Inclusive, um grande número dos que estão participando em 2024 tem 20 anos ou menos. Então, você tem uma mobilização importante de toda a juventude brasileira pensando no futuro e em ingressar na educação superior”, pontua Palacios, lembrando que a nota desses estudantes, apesar de registrada, ainda não é validada, servindo somente como experiência para as próximas edições.

Evasão escolar

Ao todo, são cerca de 10 mil salas de aplicação de prova em 1.753 municípios de todos os estados e o Distrito Federal, além de cerca de 9 milhões de provas impressas, 18 cadernos de provas diferentes e mais de 300 mil pessoas trabalhando, de acordo com o governo federal. “Empacotar, reproduzir as provas, levar até cada um desses locais em segurança é uma operação, realmente, gigantesca. Chega a ser impressionante os recursos que isso mobiliza em todo o país. Mas tudo é feito com um objetivo único: assegurar que todos tenham condições de fazer o Enem na data programada, no local programado, para realizar os seus sonhos e as suas aspirações na educação brasileira”, afirma Palacios.

Sobre a contribuição do Enem no combate à evasão escolar, o presidente do Inep reafirmou a contribuição do Pé-de-Meia, que auxilia financeiramente estudantes de baixa renda. “Uma das razões para o índice elevado de evasão, de desistência, no ensino médio é a dificuldade de permanecer. Muitos estudantes de baixa renda enfrentam desafios para permanecer e chegar até a conclusão. Com o programa, o aluno recebe um auxílio em função da sua frequência (às aulas) e, uma vez chegando ao final do ensino médio, ele tem condições de participar do Enem”, explica.

As notas do exame podem ser usadas tanto para ingressar nas universidades federais quanto para participar de programas e obter benefícios sociais. “O Enem serve não só para o ingresso nas universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mas muitas instituições particulares utilizam o exame para viabilizar o acesso; e todos os mecanismos de financiamento e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem”, diz.

“Então, não se trata apenas do ingresso, é também um meio de acesso a uma série de benefícios associados à educação superior. Para todos aqueles que querem bolsas ou obter financiamento, o Enem é essencial”, afirma, referindo-se a iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), além do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Painel Enem

Outra novidade ressaltada por Palacios foi o lançamento do Painel Enem, na tentativa de aumentar a transparência e facilitar o acesso aos dados do exame. “Nesse painel, nós vamos encontrar dados sobre todas as inscrições e, à medida que o exame for realizado, vamos ter mais “, diz.

De acordo com a plataforma, do total de 5.074.791 inscrições registradas, 4.325.960 foram confirmadas em todo o país. Desses, mais de 1,5 milhão tem 16 anos ou menos, sendo a idade predominante nesta edição do exame. Além disso, a maioria se identificou com o sexo feminino e com a raça/cor parda, seguida da branca (veja os números na imagem).

Painel aponta 4.325.960 milhões de inscrições no Enem 2024, sendo 2.750.891 gratuitas e 1.575.069 pagas (foto: Reprodução/Painel Enem 2024)

No Distrito Federal, Painel Enem 2024 indica 74.366 inscrições, sendo 33.212 gratuitas e 41.154 pagas (foto: Reprodução/Painel Enem 2024)

No Distrito Federal, do total de 94.683 inscrições registradas, 74.366 foram confirmadas, sendo 26.177 de concluintes da rede pública. O maior número de candidatos com 16 anos ou menos e a parcela feminina predominam na região, assim como a tendência nacional. No entanto, em Brasília, há uma inversão dos números em relação à raça/cor: brancos, seguidos de pardos (veja os números na imagem acima).

Os percentuais foram estimados com base nos resultados finais do Censo Escolar 2023, edição mais recente publicada.