Camilo: PT decidiu apoiar aliados nas eleições, mas vai avaliar resultados

Fortaleza (CE) — O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) não teve nenhuma estratégia diferente de anos anteriores nas eleições municipais deste ano. A legenda elegeu apenas um nome em capitais federais, em Fortaleza, terra do ministro, em que Evandro Leitão (PT) foi eleito. No entanto, para ele, é necessário avaliar os resultados obtidos.

“Sempre digo que eleição municipal é muito específica do momento e de cada cidade. As pessoas estão muito preocupadas com as entregas. A população se preocupa com o dia a dia da realidade dela, independente do partido A, B ou C. Se o prefeito estiver entregando para essa população, ela reconhece”, analisou o ministro durante participação, nesta quarta-feira (30/10), da reunião de ministros da Educação do G20. Nos próximos dias, ele também estará na Semana Global da Educação, promovida pela Unesco. Ambos eventos ocorrem em Fortaleza.

Santana ainda afirmou que, por parte dos partidos, a experiência é similar, visto que há união de diferentes legendas em cada cidade. De acordo com ele, no caso do PT, a estratégia foi de não lançar nomes em todas capitais brasileiras e apoiar alguns aliados.

“Até onde eu tenho conhecimento, pela presidenta [do PT] Gleisi Hoffmann, a estratégia que o partido adotou nessas eleições municipais não foi muito diferente das últimas eleições municipais. Em Recife (PE), por exemplo, apoiamos o João Campos (PSB), na Bahia, apoiamos um candidato do MDB (Geraldo Júnior), perdeu, mas foi quem apoiamos”, explicou o ministro.

Fortaleza foi a única capital brasileira a eleger o candidato do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda chegou ao segundo turno disputando o pleito em quatro capitais, mas somente na cearense obteve vitória. O resultado foi um dos mais apertados do país, com diferença de apenas 0,76% entre Evandro Leitão e André Fernandes (PL).

“Foi uma eleição muito disputada, até porque o Evandro começou lá embaixo no primeiro turno, foi crescendo, conseguiu chegar no segundo turno com 80 mil votos atrás do primeiro candidato. Todos os outros candidatos se uniram do outro lado. Não esperávamos que os candidatos do PDT fossem aderir à candidatura do outro candidato”, lamentou.

A situação da capital nordestina foi considerada um avanço para o PT, já que nas eleições municipais de 2020 a legenda não ganhou nenhuma capital brasileira. Foi a primeira vez desde a redemocratização brasileira em que isso ocorreu.

“Acho que cada partido precisa sentar e fazer a sua avaliação sobre o resultado. Espero poder contribuir numa avaliação posterior de resultados eleitorais para ter uma avaliação mais precisa e dividida com os colegas partidários”, avaliou o ministro.

Visita a Lula

O ministro da Educação foi convocado na terça-feira (29) pelo presidente Lula para ir ao Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, estavam o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito eleito para Fortaleza, Evandro Leitão.

“O presidente Lula fez questão de receber o prefeito eleito Evandro Leitão e, pela primeira vez, o Ceará vai ter os Três Poderes no mesmo partido. A responsabilidade agora é muito grande. Esse foi nosso discurso da importância do alinhamento político e quem ganha com isso é a população. O que eu defendo é que o exemplo de Fortaleza possa servir para outros estados”, declarou Santana.

Para o ministro, é necessário fortalecer os vínculos com partidos de esquerda e centro para obter sucesso nos resultados eleitorais. “[Em Fortaleza] Abrimos um leque de diálogo, que sempre preguei aqui no estado. Fui eleito governador com ampla aliança de partidos de esquerda e centro. Precisamos ampliar o diálogo com todos os setores da sociedade, até porque isso faz parte da democracia”, concluiu.

Sucessão petista

Camilo Santana tem se consolidado um nome relevante do PT, tanto pela atuação como ministro, quanto pela força política demonstrada com a vitória da Prefeitura de Fortaleza, em conjunto com o governo do Ceará. Perguntado se tinha interesse em ser candidato à Presidência da República em 2026, ele afastou a ideia. A legenda tem tido dificuldades de formar nomes fortes para substituir Lula nos próximos pleitos.

“Eu tenho mandato de senador, são oito anos ainda. Então, não tenho intenção de disputar nada em 2026. Minha motivação agora é contribuir com o Ministério da Educação, com o presidente Lula, que para mim é o maior presidente da República, que está reconstruindo a educação pública deste país”, finalizou.

*Jornalista viajou a convite do MEC e da OEI.

