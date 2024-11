Estudantes fazem Enem em busca de desconto nas universidades particulares

ME Maria Eduarda Lavocat

Após os portões se fecharem, Euclides Franco, 59 anos, permaneceu sentado do lado de fora da Uniplan aguardando sua filha, Ana Raquel, 20, que estava realizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “A ansiedade não está tão grande, porque minha filha já faz faculdade; ela cursa medicina na Unieuro e veio fazer a prova para tentar conseguir um desconto com a nota”, explicou.

“Se ela passar para uma federal, vamos trocar, mas, hoje em dia, entrar em medicina em uma universidade pública é uma verdadeira guerra. O governo cria muitas cotas, mas não aumenta o número de vagas, e isso dificulta”, completou.

Assim como Ana Raquel, Maria Eduarda Sarmanho também veio realizar o exame em busca de um desconto. “Já fui aprovada na universidade que eu queria. Eu me preparei durante o ano para passar no vestibular do UniCeub para cursar psicologia, e passei. Vim fazer a prova para tentar um desconto, por isso não fiquei tão nervosa nem ansiosa, já tinha a segurança de que estava aprovada”, contou.

Já Isabelle dos Santos, 18, passou por uma crise de ansiedade durante a prova, mas por outra razão. “Eu já vou cursar medicina veterinária na Católica e fiz a prova para conseguir desconto. O problema foi que, no meio do exame, lembrei que tinha esquecido uma torta no forno e não havia ninguém em casa. Comecei a ficar muito nervosa com medo de que minha casa pegasse fogo, não consegui mais pensar em nada e tive que chutar todas as questões”, lamentou a estudante.

“Assim que saí da prova, entrei em contato com a minha mãe e, por sorte, ela foi em casa para pegar algo, viu a fumaça e desligou o forno antes que uma tragédia acontecesse”, compartilhou, aliviada.