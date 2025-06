UnB abre inscrições para o 1º Seminário Rádio Cultura Memória e Horizontes

MT Marcelo Thompson Flores

Esta edição ocorre em parceria com o UnBCast, projeto voltado à produção de podcasts universitários - (crédito: Divulgação: Acervo UnB)

O 1º Seminário Rádio Cultura “Memória e Horizontes” será realizado entre os dias 1º e 4 de julho, em uma parceria entre a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC/UnB) e a Rádio Cultura FM Brasília. O seminário propõe uma reflexão sobre a história da Rádio Cultura FM e os rumos da comunicação pública no Distrito Federal.



Esta edição ocorre em conjunto com o UnBCast, projeto voltado para a produção de podcasts universitários e narrativas sonoras relacionadas à divulgação científica, cultural e artística. Pesquisadores, professores, jornalistas e estudantes se reuniram ao longo do semestre para compreender o trabalho da equipe da Rádio.

Ao todo, serão cinco painéis temáticos tratando de temas como “Economia Criativa: possibilidades e limites para a Rádio Pública”, “Rádio Cultura: Memórias Compartilhadas e ressignificadas”, “Cultura do Podcasting: Reconfigurações do Rádio Expandido” e a oficina sobre “Estratégias de Gestão e de Reposicionamento do Rádio Público”.

Além disso, será realizada a premiação de podcasts universitários produzidos por estudantes da UnB Cast e uma programação cultural com artistas da cidade, organizada, especialmente, pela equipe da Rádio Cultura FM. Todas as atividades serão gratuitas à comunidade do Distrito Federal.

Serviço:

1º Seminário Rádio Cultura “Memórias e Horizontes”

Datas: 1º a 4 de julho.

Horários: às 8h30; às 14h e às 19h.

Local: Auditório Pompeu de Sousa /Campus Universitário Darcy Ribeiro ICC Norte - Faculdade de Comunicação-UnB

Para a inscrição: https://sites.google.com/view/seminarioradiocultura/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0