Festas juninas veganas em Brasília: Um guia de São João sem procedência animal

Canja de Jaquinha (jaca desfiada) é uma das opções do São João do Vegan-se - (crédito: Divulgação / Vegan-se)

Celebrações juninas com comidas típicas, danças e brincadeiras não precisam ficar de fora do planejamento de São João daqueles que não consomem derivados de animais. Pessoas com restrições alimentares, veganas e vegetarianas podem celebrar a temporada sem preocupações – com adaptações das deliciosas comidas juninas sem ingredientes como ovo e leite.

Pensando nisso, o Correio separou uma lista das festas juninas veganas em Brasília. Confira:

Apetit Natural - Quinta-feira, 5/6

O tradicional restaurante vegano de Brasília comemora São João em uma noite de comida típica de festa junina. Vai ter pamonha, curau, milho, canjica, caldo e tudo quanto é trem bão — sem nadinha de origem animal!

Na quinta-feira (5/6), a partir das 18h, na CLN 407 bloco B

Vegan-se – Domingo, 8/6

Uma festa junina 100% vegana, pensada para celebrar os sabores típicos dessa época com consciência, sabor e diversão. As atrações contemplam correio elegante, fogueira segura, pipoca gratuita, música temática e decoração típica.

No cardápio, os festeiros encontram opções como: espetinho de linguiça vegetal e seitan, arroz carreteiro vegano, caldos, cachorro quente vegetal, salgados, mini pizza e derivados de milho, além de doces preparados sem ingredientes provenientes de animais.

No domingo (8/6), das 17h às 21h, na CLN 204, Bloco A, Loja 29

Vert Café

Estabelecimento de delícias saudáveis, o Vert Café oferece um menu especial junino. Entre as opções do cardápio comemorativo, as canjicas, o caldo verde e o bolo de milho são refeições veganas e sem glúten. Nas quartas-feiras, o restaurante também promove as quartas musicais. O especial junino permanece no cardápio do restaurante até a primeira semana de julho.

Na CLS 403, bloco B, loja 34, até as 22h.

Aflora GastroBar – Sábado, 21/6

O Aflora, primeiro bar 100% vegano de Brasília – premiado no concurso Comida di Buteco, conquistando o 3º lugar no ranking brasiliense com o “Cachorro Caramelo” –, convida toda a cidade para uma noite arretada de alegria e sabores sem crueldade! O evento é gratuito, indicado para jovens, famílias, crianças e pets, e promete aquecer o corpo e o coração com música boa, comidas típicas e drinques criativos — tudo direto da terra e livre de lactose.

A trilha sonora da noite fica por conta da contagiante banda Forró do Dengo, que sobe ao palco das 19h às 22h, trazendo muito xote, baião e arrasta-pé pra ninguém ficar parado. No cardápio, versões veganas e cheias de memória afetiva dos clássicos das festas juninas: pastel, caldo verde, canjica, quentão e muito mais.

No sábado (21/6), a partir das 18h, na pracinha da 107 norte

Matéria em atualização ao longo do mês de junho

