Inscrições do Prouni para 2º semestre de 2025 começam na próxima segunda (30/6)

GS Giovanna Sfalsin

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira (24/6) o edital do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o segundo semestre de 2025. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (30/6) e vão até o dia 4 de julho, os interessados podem se candidatar exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas para estudantes que ainda não possuem diploma de nível superior. Para participar, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 ou 2024, ter obtido no mínimo 450 pontos de média nas provas e nota diferente de zero na redação. Candidatos que participaram do exame na condição de treineiros não podem concorrer.

As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.277), enquanto as parciais — que cobrem 50% da mensalidade — são voltadas a quem tem renda per capita de até três salários mínimos (R$ 4.554). Professores da rede pública que concorrem a cursos de licenciatura ou pedagogia não precisam comprovar renda.

Também é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola privada; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino básico.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 7 de julho. A segunda chamada está prevista para 28 de julho. Já a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita nos dias 18 e 19 de agosto, com resultado em 22 do mesmo mês.

Criado em 2004, o ProUni é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior e ocorre duas vezes ao ano.