Concurso para diplomata tem horários das provas divulgados

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou nesta segunda-feira (7/7), os horários de aplicação da prova objetiva da primeira fase do concurso público de admissão à Carreira de Diplomata. Os candidatos devem acessar o site do Cebraspe a partir de 11 de julho para verificar o endereço e a sala onde realizarão o exame.

A prova objetiva da primeira fase será aplicada 20 de julho, em dois turnos, conforme os seguintes horários:

Turno Matutino:

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início da prova: 8h 30

Tempo de aplicação da prova: 4 horas

Turno Vespertino:

Abertura dos portões: 13h 30

Fechamento dos portões: 14h 30

Início da prova: 15h

Tempo de aplicação da prova: 4 horas

O edital com o resultado definitivo da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site do Cebraspe em 13 de agosto.