Filme "Ruínas de Navarone" será exibido na Mostra de Cinema de Arquitetura

Nesta sexta-feira (15/8), às 18h, será exibido no Espaço Cultural Renato Russo, na Sala Marcantonio Guimarães, o longa-metragem Ruínas de Navaronne. A exibição será gratuita e faz parte da Mostra de Cinema de Arquitetura.

A produção audiovisual registra o percurso do artista visual Pedro Alvim em um cenário oculto de Brasília, local em que foi projetada a Escola Superior de Guerra, entre o Iate Clube e o Centro Olímpico da UnB. Mas a obra não teve continuidade e se transformou em ruínas. O projeto de Sérgio Bernardes virou um esqueleto na paisagem. É nesta cenário que foi gravado o longa Ruínas de Navaronne. O filme mescla documentário e ficção. O pintor cede espaço a um grupo familiar local, constituído por uma jovem fotógrafo e duas crianças, que convertem sua faina pictórica e contemplativa em uma trama audiovisual perpassada de crítica e de nonsense.



A Mostra segue até este domingo (17/8), no Espaço Cultural Renato Russo. O evento propõe discutir tópicos como a escassez hídrica, ecologia urbana, habitações resilientes e arquitetura regenerativa, por meio da exibição de curtas, médias e longas-metragens.

Serviço:

Exibição do file Ruínas de Navarone

