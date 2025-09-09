Fórum RNP discutirá papel da inteligência artificial na educação e pesquisa

Entre os dias 15 e 18 de setembro, Brasília recebe o Fórum RNP 2025, que chega à 14ª edição com o tema “As tecnologias que nos conectam e transformam”. Organizado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o evento reunirá gestores públicos, acadêmicos, pesquisadores, representantes de empresas e instituições de ensino para debater inteligência artificial (IA), redes avançadas, segurança digital e inovação. As atividades serão presenciais, com transmissão gratuita pela internet.
A programação será estruturada em quatro eixos: segurança e privacidade, voltado à proteção no ambiente digital; IA e inovação, sobre impactos e usos estratégicos da tecnologia; redes avançadas, com foco em 5G e internet das coisas; e governança e liderança, dedicado a modelos mais inclusivos e sustentáveis para enfrentar os desafios da transformação digital. Segundo os organizadores, a proposta é aproximar ensino, pesquisa e tecnologia no país.
Um dos destaques será o painel sobre o Programa Conecta, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) executada pela RNP. No dia 16, às 10h25, será inaugurado o Centro Nacional de Dados de Brasília (CND-DF), o segundo dos três previstos pelo programa.
Em parceria com a Elea Data Centers, a estrutura ampliará a capacidade de armazenamento de dados para instituições de ensino e pesquisa em todo o Brasil, fortalecendo a colaboração científica e a soberania digital.
O Fórum também abrirá espaço para discutir o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). No dia 17, às 15h, Hugo Valadares, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI, apresentará os avanços da iniciativa. Outras palestras abordarão como a IA pode transformar a educação e reduzir desigualdades sociais, com participações de Cristiano Kruel (StartSe) e Isabelle Christina (Unicef).
Entre os convidados internacionais e nacionais estão Jan Meijer, conselheiro estratégico da rede acadêmica da Noruega; o professor e palestrante Dado Schneider; o especialista em inovação e estratégia empresarial Mario Trentim; e os empreendedores Dante Freitas e Renan Hannouche, ligados à Singularity University Brasil. A programação inclui ainda workshops, painéis, keynotes, flashtalks e uma área de negócios.
