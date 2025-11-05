Com foco na educação antirracista, Festival Taguatinga Plural chega à 2ª edição

JN Júlio Noronha*

Festival Taguatinga Plural faz uma exposição de trabalhos pedagógicos e apresentações culturais dos alunos das escolas de Taguatinga - (crédito: Reprodução)

Nesta semana ocorre em Brasília o Festival Taguatinga Plural, evento que traz exposições de trabalhos pedagógicos e apresentações culturais dos alunos das escolas de Taguatinga. A entrada é gratuita e o Festival ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro, no espaço de exposições do Alameda Shopping, das 9 às 17 horas.

Já na segunda edição o evento é fruto de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF), Centro Regional de Ensino de Taguatinga e o Ministério da Educação (MEC). Neste ano são 34 escolas participantes, o projeto de educação anti-racista ajuda a contar um pouco da história e das culturas afro-brasileira e indígena.

Entre as inúmeras atrações estão projetos de reciclagem, batalhas de rima, apresentações musicais e até peças apresentações de teatro. Estão previstos para a visitação, alunos das escolas de Taguatinga, mas o evento é aberto para todos os públicos.

A primeira edição do Festival Taguatinga Plural foi condecorada com o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves, que reconhece políticas sociais voltadas à equidade racial e quilombola desenvolvidas pela rede pública. O Selo é parte de uma iniciativa do programa do MEC, a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

