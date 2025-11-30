Morre João Cândido da Silva, referência do direito trabalhista no DF

O advogado João Cândido da Silva morreu no sábado (29/11), aos 78 anos. Referência na área trabalhista, Silva foi presidente do Clube da Advocacia do DF por duas gestões, além de conselheiro seccional da OAB/DF. A causa da morte não foi divulgada.

Ele deixa a esposa, Maria do Amparo Cândido, uma filha e quatro netos. Nas redes sociais, a diretora-tesoureira da OAB/DF, Raquel Cândido, homenageou o pai. "Obrigada, Senhor, por ter me dado a honra de ser a filhona do João Cândido. Meu paipai, te amarei para sempre."

As diretorias da OAB/DF, da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) e do Clube da Advocacia do DF divulgaram notas de pesar, destacando a trajetória de João Cândido. “Que sua memória siga iluminando o caminho de todos aqueles que dedicam suas vidas à defesa da advocacia e da justiça.”

O presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira (Poli), também lamentou a morte do advogado, a quem chamou de “eterno presidente” do Clube da Advocacia. Siqueira afirmou que João Cândido “inspirou gerações com sua dedicação e retidão incansáveis” e atribuiu a ele o fortalecimento da entidade: “Se hoje temos o Clube da Advocacia forte e presente, isso se deve ao trabalho brilhante do nosso eterno presidente”.

O velório será realizado neste domingo (30), das 15h às 17h, na Capela 4 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.