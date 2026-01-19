Sisu 2026 abre inscrições com 274,8 mil vagas em universidades públicas

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 23 de janeiro. O processo é feito pelo portal Acesso Único e oferece 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.
Podem participar estudantes que tenham feito pelo menos uma das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e concluído o ensino médio. A partir desta edição, o Sisu passa a considerar mais de um resultado do Enem, ampliando o acesso ao sistema, que até então aceitava apenas a nota da última prova.
O Sisu é o programa do governo federal que seleciona candidatos para universidades e institutos públicos com base no desempenho no Enem. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado em 29 de janeiro.
Em 2026, o programa terá apenas uma edição no ano, mantendo o formato adotado desde 2024. Os estudantes aprovados poderão iniciar os estudos no primeiro ou no segundo semestre, conforme a organização acadêmica de cada instituição.
Durante o período de inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso entre instituições públicas localizadas em 26 unidades da federação. Rondônia é o único estado que não disponibilizará vagas pelo Sisu neste ano. As escolhas podem ser alteradas livremente até o encerramento do prazo, valendo as opções registradas no sistema ao final das inscrições.
Após selecionar os cursos, os participantes também conseguem acompanhar, em tempo real, sua classificação parcial, recurso que ajuda a avaliar as chances de aprovação ao longo do processo seletivo.
