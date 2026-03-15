UNE lança campanha de arrecadação de alimentos para Cuba

Jéssica Andrade

Pessoas fazem fila para comprar comida em Havana, em 9 de março de 2026. - (crédito: YAMIL LAGE / AFP)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) lançou uma campanha nacional para arrecadar alimentos destinados ao povo cubano, em meio à crise energética, alimentar e de medicamentos que atinge a ilha caribenha com a intensificação do bloqueio econômico dos EUA. A iniciativa reúne entidades estudantis, organizações políticas e movimentos sociais com o objetivo de mobilizar universidades e a sociedade brasileira em uma rede de solidariedade internacional.

De acordo com os organizadores, a campanha pretende coletar alimentos não perecíveis e articular pontos de arrecadação em diferentes cidades do país, especialmente em universidades e espaços ligados ao movimento estudantil. A proposta é que as doações sejam encaminhadas posteriormente para Cuba, como forma de apoio à população diante das dificuldades enfrentadas pelo país.

Com o bloqueio de petróleo imposto pelo presidente Donald Trump após a invasão à Venezuela, que culminou com a captura de Nicolás Maduro, Cuba completa 3 meses sem receber combustível atravessa uma grave crise energética. Em algumas regiões da ilha, apagões têm durado várias horas por dia, afetando o funcionamento de serviços essenciais, a produção de alimentos e a distribuição de medicamentos.

Além da crise energética, autoridades cubanas apontam que o cenário é agravado pelo embargo ainda limita transações financeiras e dificulta a compra de insumos no mercado internacional. O bloqueio, em vigor há décadas, é um dos fatores que intensificam as dificuldades econômicas e humanitárias enfrentadas pela ilha.

Segundo a UNE, a campanha tem como objetivo ampliar a mobilização solidária entre estudantes brasileiros e fortalecer ações de cooperação entre povos latino-americanos. A entidade afirma que universidades, centros acadêmicos, organizações sociais e cidadãos interessados podem participar da iniciativa por meio da organização de pontos de coleta ou do envio de doações.

A mobilização já começou a se espalhar por diferentes estados e deve ganhar novas adesões nas próximas semanas. Para os organizadores, a campanha busca não apenas reunir alimentos, mas também reforçar a importância da solidariedade internacional em momentos de crise humanitária.