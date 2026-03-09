Alunos neurodivergentes de Porto Velho recebem kits sensoriais

Jéssica Andrade

Porto Velho avança na inclusão e entrega kits sensoriais para alunos neurodivergentes nas escolas municipais - (crédito: Reprodução)

A rede municipal de ensino de Porto Velho iniciou a distribuição de kits sensoriais para estudantes neurodivergentes matriculados nas escolas da cidade. A medida busca reduzir barreiras no ambiente escolar e ampliar as condições de participação desses alunos nas atividades em sala de aula.

Entre os itens entregues está o abafador de ruídos, equipamento que ajuda a diminuir a intensidade de sons do ambiente. O recurso é frequentemente utilizado por crianças com hipersensibilidade auditiva — comum em condições do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista (TEA) — e pode contribuir para evitar sobrecargas sensoriais, crises de estresse e dificuldades de concentração durante as aulas.

Além dos materiais sensoriais, o município também implantou outras iniciativas voltadas aos estudantes neurodivergentes. Entre elas está um ônibus multissensorial, equipado com recursos de estímulo e regulação sensorial, utilizado em atividades pedagógicas e de acolhimento. Outro projeto é o Espaço Acolher, instalado no Parque da Cidade, pensado como um ambiente de regulação sensorial para crianças que buscam um local mais tranquilo em momentos de sobrecarga.

Especialistas em desenvolvimento infantil apontam que adaptações sensoriais simples, como controle de ruído, iluminação adequada e espaços de regulação, podem fazer grande diferença na experiência escolar de crianças neurodivergentes. Esses recursos ajudam a reduzir estímulos excessivos e favorecem a participação nas atividades pedagógicas.