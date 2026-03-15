Catador transforma trajetória com diploma

Jéssica Andrade

Sinomar Alves dos Santos trabalhou no aterro sanitário da Estrutural, hoje desativado - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

A história de Sinomar, 54 anos, começa muito antes da sala de aula. Natural de Uruaçu (GO), ele lembra que começou a trabalhar com reciclagem por volta dos 7 anos, recolhendo sucata nas ruas para ajudar no sustento da família.

Criado pela avó, que cuidava de sete netos apenas com a aposentadoria, Sinomar cresceu aprendendo que trabalho e sobrevivência caminhavam juntos. “Eu juntava parafuso, sucata, essas coisas. Era em balde pequeno de tinta mesmo”, recorda.

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Aos 11 anos, ele se mudou para Brasília, onde os estudos passaram por interrupções sucessivas. O sonho de infância era outro: queria ser piloto e mecânico de aeronaves. Mas as dificuldades financeiras e as mudanças familiares fizeram com que a escola ficasse em segundo plano por muitos anos.

A volta aos estudos só aconteceu décadas depois, já adulto, quando passou a atuar na gestão financeira de uma cooperativa de reciclagem formada após o fechamento do lixão da Estrutural. Foi ali que percebeu que precisava se qualificar para lidar com os desafios administrativos do setor. “Eu vi que faltava alguma coisa mais: o ensino”, conta.

Ele voltou a estudar, concluiu o ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) e decidiu aproveitar a oportunidade de ingressar na graduação em gestão de cooperativas oferecida gratuitamente aos trabalhadores da reciclagem.

Para Sinomar, o diploma representa mais do que uma conquista pessoal. Também é um exemplo para os filhos. “Eu fiz esse curso pensando neles. Se eu estiver preparado e a oportunidade chegar, eu consigo pegar ela. Se eu estiver despreparado, ela passa e eu fico no mesmo lugar”, afirma.

Hoje, ele pretende continuar estudando, com foco na área ambiental e em temas ligados à sustentabilidade. Mas, acima de tudo, diz carregar orgulho da própria trajetória. “Eu fui criado sem pai e sem mãe e não precisei fazer nada errado para vencer. Isso já é uma vitória muito grande”, conclui.