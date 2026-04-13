ENEM 2026

Enem 2026: prazo para pedir isenção começa nesta segunda (13/4)

Candidatos podem solicitar gratuidade e justificar ausência nas provas de 2025 até 24 de abril

Início Eu estudante Ensino superior
Amanda S. Feitoza
postado em 13/04/2026 09:51
Para quem está no CadÚnico, é necessário que os dados estejam atualizados - (crédito: Comunicação Social do Inep)
Para quem está no CadÚnico, é necessário que os dados estejam atualizados - (crédito: Comunicação Social do Inep)

Começa nesta segunda-feira (13/4) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O prazo vai até 24 de abril e é a primeira etapa para quem pretende participar do exame sem pagar a taxa.

O pedido deve ser feito pela Página do Participante, usando o login único do gov.br. No mesmo sistema, também é possível justificar a ausência no Enem 2025, exigência para quem faltou aos dois dias de prova no ano passado e deseja fazer a edição de 2026 gratuitamente.

Têm direito à isenção estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública neste ano, além de quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, desde que tenha renda de até um salário-mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico também podem solicitar o benefício, assim como participantes do programa Pé-de-Meia.

Para quem está no CadÚnico, é necessário que os dados estejam atualizados. Caso contrário, o pedido pode ser negado.

Uma das novidades desta edição é a possibilidade de solicitar o uso do nome social já no momento do pedido de isenção. Para isso, o nome precisa estar regularizado na Receita Federal.

Mesmo com a isenção aprovada ou a justificativa aceita, o candidato ainda precisará se inscrever no Enem 2026 dentro do prazo que será divulgado posteriormente pelo Ministério da Educação.

O cronograma prevê a divulgação dos resultados das solicitações no dia 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para 22 de maio.

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação