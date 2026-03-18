ENEM 2025

Inep publica espelho da redação do Enem e participantes reclamam de erros

Segundo relatos, a somatória das notas por critério de correção não corresponde ao resultado final

Início Eu estudante Enem
Gabriella Braz
postado em 18/03/2026 01:17
Além das correções, a autarquia divulgou os resultados para quem fez a prova para testar conhecimentos, os
Além das correções, a autarquia divulgou os resultados para quem fez a prova para testar conhecimentos, os "treineiros" - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Participantes reclamaram de erros na somatórias das notas após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgar espelho das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A vista pedagógica, conhecida popularmente como espelho, foi publicada nesta terça-feira (17/3). 

No documento, os estudantes podem conferir as notas para os cinco critérios de correção, cada um com nota máxima de 200 pontos. Alguns candidatos, no entanto, notaram que a nota total, resultado da somatória de todos os quesitos, não correspondia à somatória correta. 

Ao g1, o Inep informou que "não há alteração ou erro na nota final da redação do Enem 2025, disponível no Boletim de Desempenho." O Instituto afirmou ainda que solicitou ao  Cebraspe, banca responsável pelo exame, correção das notas por critério e que o sistema já estava disponível. 

Ainda na manhã desta terça, o Inep excluiu a publicação de todas as plataformas oficiais e voltou a publicar o anúncio pela tarde. O novo conteúdo, no entanto, também conta com uma série de reclamações sobre a somatória nos comentários. “Ou vocês liberam o espelho certo ou vocês corrigem a nota da redação”, diz um dos comentários. Outro usuário faz piada com o erro da organização: “As notas das redações fora dadas pelo professor Chat GPT?”. 

Além das correções, a autarquia divulgou os resultados para quem fez a prova para testar conhecimentos, os “treineiros”. Os resultados por área do conhecimento e o espelho estão disponíveis na Página do Participante. 

Saiba Mais

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação