Inep publica espelho da redação do Enem e participantes reclamam de erros

Participantes reclamaram de erros na somatórias das notas após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgar espelho das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A vista pedagógica, conhecida popularmente como espelho, foi publicada nesta terça-feira (17/3).
No documento, os estudantes podem conferir as notas para os cinco critérios de correção, cada um com nota máxima de 200 pontos. Alguns candidatos, no entanto, notaram que a nota total, resultado da somatória de todos os quesitos, não correspondia à somatória correta.
Ao g1, o Inep informou que "não há alteração ou erro na nota final da redação do Enem 2025, disponível no Boletim de Desempenho." O Instituto afirmou ainda que solicitou ao Cebraspe, banca responsável pelo exame, correção das notas por critério e que o sistema já estava disponível.
Ainda na manhã desta terça, o Inep excluiu a publicação de todas as plataformas oficiais e voltou a publicar o anúncio pela tarde. O novo conteúdo, no entanto, também conta com uma série de reclamações sobre a somatória nos comentários. “Ou vocês liberam o espelho certo ou vocês corrigem a nota da redação”, diz um dos comentários. Outro usuário faz piada com o erro da organização: “As notas das redações fora dadas pelo professor Chat GPT?”.
Além das correções, a autarquia divulgou os resultados para quem fez a prova para testar conhecimentos, os “treineiros”. Os resultados por área do conhecimento e o espelho estão disponíveis na Página do Participante.