46,9% dos concluintes de EAD atingiram proficiência em Prova Nacional Docente

Aline Gouveia

O balanço da PND foi apresentado nesta quarta-feira (20/5), pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini - (crédito: Fábio Nakakura/MEC)

Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025 apontam diferenças entre modalidades de ensino. Entre os estudantes de licenciaturas presenciais, 73,9% alcançaram a proficiência. Já entre os concluintes de cursos de educação a distância (EAD), o índice foi de 46,9%. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (20/5), pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Barchini ressaltou que todos os cursos de licenciatura EaD foram colocados em extinção. Com isso, os cursos presenciais devem se ajustar às novas regras, inclusive reduzir obrigatoriamente a carga horária EaD de 40% para 30%, até maio de 2027. "Licenciatura precisa do componente presencial", diz o ministro.

A edição de 2025 da PND contou com 760.106 participantes. Entre as áreas avaliadas, ciências humanas registrou o melhor desempenho, com 80,2% dos candidatos considerados proficientes. Já matemática apresentou o menor índice, com 45,9% dos participantes alcançando o padrão esperado.

A PND segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores da educação básica. Em 2025, foram avaliadas 17 licenciaturas. Em 2026 serão 21 cursos. O Ministério da Educação reforça que o exame não tem caráter de certificação nem de avaliação de docentes em exercício, sendo direcionado principalmente a concluintes de cursos de licenciatura.