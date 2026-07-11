Quer estudar no ITA? Inscrições para o vestibular acabam no domingo

Correio Braziliense

A preparação para o vestibular do ITA exige dedicação e foco dos futuros engenheiros - (crédito: Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA))

As inscrições para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) terminam neste domingo (12/7). Os interessados têm até as 23h59 para garantir a participação no processo seletivo.

O procedimento deve ser realizado pela internet, e a taxa de inscrição é de R$ 195. No total, o instituto oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da Aeronáutica.

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A seleção do ITA é dividida em três etapas distintas. Confira os detalhes de cada fase:

Primeira fase : prova objetiva com questões de matemática, física, química e inglês, marcada para 27 de setembro de 2026.

Segunda fase : provas dissertativas de matemática, física e química, além de uma prova de português e uma redação. A aplicação ocorre entre 20 e 23 de outubro de 2026.

Terceira fase: inspeção de saúde e realização de exames complementares.

O conteúdo programático completo das provas pode ser consultado no Anexo D do edital do vestibular.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.