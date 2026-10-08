Prejuízo de incêndio na UFPE pode chegar a R$100 milhões, diz reitor

Giovanna Rodrigues

UFPE - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ainda apura a possível origem do incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), localizada na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, nesta quarta-feira (7/10).

De acordo com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, no prédio funcionam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação. “Perdemos completamente todos os equipamentos, estimados em aproximadamente R$ 100 milhões”, disse.

O reitor ressaltou ainda que o prejuízo também foi cientifico. “Havia muitas informações aqui, sobretudo de pesquisa, dados que estavam guardados, vinculados até as dissertações”, apontou.

Entre as atividades comprometidas estavam pesquisas científicas relacionadas a medicamentos, informática e genética. O edifício também abrigava projetos nas áreas de câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, conforme informações divulgadas pelo Jornal do Commercio.

“Amanhã, nossas equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, com o pessoal da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade”, disse Alfredo Gomes.

Em nota, a própria universidade confirmou que não há vítimas. "O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e passou a atuar no local, mas, em função do tipo de produtos armazenados, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos no prédio", explica a instituição.

"A UFPE lamenta profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas. O reitor Alfredo Gomes esteve no local e acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros. Posteriormente, a Universidade vai avaliar a situação e os danos causados. A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", completa o pronunciamento.

Repercussões

Horas antes do ocorrido, alunos informaram nas redes sociais que teriam recebido ameaças relacionadas a protestos e ideias políticas; as suspeitas ganharam repercussão nas redes diante da mobilização política realizada por estudantes da UFPE na véspera do incêndio. Entretanto, a proximidade temporal entre os acontecimentos não comprova que haja conexão entre eles.

O deputado estadual eleito Jones Manoel divulgou uma nota falando sobre as suspeitas, mas ressaltando que o fato será apurado. Manuel anunciou que buscaria providências junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para esclarecer os relatos e verificar se existe alguma relação entre as mensagens e a ocorrência.

O influenciador Gil do Vigor, usou das redes sociais para lamentar o ocorrido na faculdade, onde se formou em economia. “Gente, o que está acontecendo na UFPE é uma tristeza tão grande ver a universidade que me formou, em chamas”, disse Gil em vídeo.

Ele cobrou que seja feita uma investigação para apurar as suspeitas de incêndio criminoso, e do contrário, analisar a estrutura da universidade. “Tem que ser investigado isso, porque, se existe qualquer possibilidade, minha gente, disso ser reflexo de ódio, pelo amor de Deus, tem que ser investigado e tem que ser punido. E, se não for, tem que entender qual é a estrutura da universidade para acontecerem essas coisas”, destacou.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, também lamentou o incêndio nas redes sociais. Segundo ele, a pasta já entrou em contato com a reitoria da instituição e deve acompanhar as investigações para apurar as causas do incêndio. "Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE", completou.

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Funcionamento é mantido

Mesmo com os prejuízos registrados, a administração da universidade decidiu manter o funcionamento das demais instalações do Campus Recife nesta quinta-feira (8/10), incluindo um evento programado para o dia.

Em vídeo divulgado no Instagram, o reitor Alfredo Gomes confirmou a continuidade da programação. “A Universidade Federal de Pernambuco mantém suas atividades normalmente. A Expo UFPE 2026 iniciará às 8 horas da manhã e se estenderá durante todo o dia”, declarou.

As instalações afetadas permanecerão isoladas enquanto equipes técnicas avaliam a segurança do imóvel e a extensão dos danos. A universidade também deverá examinar as consequências do incêndio para os projetos de pesquisa que dependiam dos laboratórios destruídos.





Recebemos com tristeza a notícia do incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) nesta noite. O fogo atingiu a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que integra o Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição. Felizmente, não houve feridos. Estamos em contato com a reitoria da UFPE e acompanhamos as investigações para apurar as causas do incêndio. Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE. — Leonardo Barchini (@LeoBarchini) October 8, 2026



