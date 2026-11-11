Falta de repasse do GDF deixa alunos da rede sem transporte escolar no DF

Ana Carolina Alves

Falta de repasse do GDF ameaça interromper transporte escolar no DF - (crédito: Divulgação)

A falta de repasses do Governo do Distrito Federal (GDF) às empresas responsáveis pelo transporte escolar deixou estudantes da rede pública sem ter como chegar às alas de aula. Em comunicado enviado aos responsáveis e integrantes da comunidade escolar, uma das empresas informou que está sem estoque de diesel e não dispõe de recursos financeiros para abastecer a frota. Com isso, os estudantes de algumas escolas ficaram sem o serviço a partir desta quarta-feira (11/11).

Em nota, a Secretaria de Educação informou que o secretário da pasta, Thiago Peixoto, se reúne nesta quarta-feira, no início da tarde, com representantes das empresas responsáveis pelo transporte escolar. O encontro tem como objetivo tratar dos pagamentos pelos serviços prestados e apresentar um cronograma para a quitação dos valores pendentes.

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De acordo com a secretaria, a reunião também deverá alinhar os procedimentos necessários à regularização dos pagamentos, considerando a disponibilidade orçamentária e os trâmites legais exigidos para a execução das despesas públicas.

Segundo a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), responsável pela gestão dos contratos, a razão do atraso é a falta de orçamento e dotação orçamentária, "obrigação legal para todos os pagamentos de Governo".

