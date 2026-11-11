Volume de serviços no DF cai, mas segue com expansão em 12 meses

Consumidores utilizam serviços em agência dos Correios no Distrito Federal, onde o setor registrou queda em setembro - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

Em setembro de 2026, o volume de serviços no Distrito Federal registrou variação de -0,6% em relação a agosto, na série com ajuste sazonal. O resultado representa uma queda após a alta de 3,8% observada no mês anterior. No cenário nacional, o setor registrou variação de -0,1%.

Os dados integram a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (11/11). Na comparação sem ajuste sazonal contra setembro de 2025, o setor distrital avançou 0,3%, mantendo trajetória positiva iniciada em agosto de 2025.

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O Distrito Federal alcançou a maior expansão do país no acumulado de 2026, com alta de 8,1% perante o mesmo período do ano anterior. O índice acumulado nos últimos 12 meses também liderou o ranking nacional, fechando com avanço de 7,8% frente aos 12 meses imediatamente anteriores.

Receita nominal e turismo

Em relação à receita nominal de serviços na capital federal, a série com ajuste sazonal apontou estabilidade perante o mês imediatamente anterior. No confronto sem ajuste com setembro do ano anterior, a receita nominal apresentou crescimento de 6,6%.

O volume das atividades turísticas no Distrito Federal recuou 3,0% em setembro frente ao mês anterior. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, na série sem ajuste sazonal, o segmento turístico registrou retração de 11,8%.

Desempenho por atividades

Três dos cinco grupos de atividades pesquisados registraram alta em setembro de 2026 perante setembro de 2025. O segmento de outros serviços cresceu 7,2%, em alta pelo quarto mês consecutivo. Serviços de informação e comunicação subiram 4,1%, em expansão desde agosto de 2025. Já serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,3%, com aumento pelo segundo mês seguido.

Dois segmentos apresentaram variação negativa no período: serviços prestados às famílias caíram 9,6%, completando o quinto mês consecutivo de queda, enquanto transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 8,3%, em declínio pelo segundo mês seguido.

Metodologia da pesquisa

A PMS produz indicadores para acompanhar o comportamento conjuntural do setor no país, investigando a receita bruta de empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas. A pesquisa foca companhias cuja principal atividade é um serviço não financeiro, sem abranger saúde e educação.

O levantamento engloba o Brasil e todas as unidades da Federação, com consulta disponível no Sidra. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente aos dados de outubro de 2026, ocorrerá em 10 de dezembro de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.