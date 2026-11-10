GDF inicia planejamento integrado para a posse presidencial em janeiro de 2027

A segurança da população, a integração entre as instituições e a organização dos serviços essenciais estão entre as prioridades do planejamento para a posse presidencial de 2027. Com esse objetivo, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) reuniu, nesta terça-feira (10/11), representantes de órgãos distritais e federais para dar início à construção conjunta das estratégias de atuação durante as cerimônias oficiais.

O encontro marcou uma importante etapa de articulação institucional. A proposta é antecipar demandas, definir responsabilidades e estabelecer estratégias que garantam a segurança das autoridades brasileiras e estrangeiras, dos moradores do Distrito Federal e dos visitantes que deverão acompanhar a programação.

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Coordenada pela SSP-DF, a reunião permitiu avaliar experiências de eventos anteriores, especialmente da posse presidencial de 2023, e discutir medidas voltadas à organização dos acessos, à circulação do público, ao transporte coletivo, à assistência à saúde e à resposta a possíveis emergências.

O secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, destacou que o planejamento antecipado e a atuação integrada são fundamentais para a realização de um evento dessa dimensão.

“Brasília é a capital do país e será, mais uma vez, o centro das atenções nacionais e internacionais. Nosso compromisso é trabalhar de forma antecipada, integrada e responsável para garantir que a posse presidencial aconteça com segurança, organização e tranquilidade. Estamos reunindo instituições com diferentes competências para construir um planejamento que contemple não apenas a proteção das autoridades, mas também a segurança, a mobilidade e o bem-estar de toda a população”, afirmou o secretário.

Planejamento

A reunião contou com representantes da Presidência da República, incluindo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o cerimonial e a Secretaria de Comunicação Social (Secom), além do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Planalto e da Coordenação de Segurança de Área, da Aeronáutica, do Ministério das Relações Exteriores, da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Ministério Público.

Na esfera distrital, participaram representantes da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF), da Secretaria de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Vigilância Sanitária, do Metrô-DF, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e da Secretaria de Cultura.

Entre os principais pontos discutidos, esteve a necessidade de compatibilizar os planos operacionais das instituições, estabelecer fluxos de comunicação e definir responsabilidades, de modo a garantir respostas coordenadas e evitar sobreposição de atribuições.

A programação das cerimônias oficiais e das atividades culturais também foi apresentada de forma preliminar. Os horários e a sequência dos eventos ainda dependem de confirmação e serão considerados no dimensionamento dos efetivos, das estruturas de atendimento e dos serviços disponibilizados à população.

Segurança e atenção ao público

Um dos principais focos do planejamento é a organização da circulação de pessoas na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, locais que tradicionalmente concentram grande público durante a posse presidencial.

Foram discutidas alternativas para melhorar os acessos, prevenir aglomerações, facilitar a saída dos participantes e assegurar corredores para o atendimento de emergências. A acessibilidade também recebeu atenção, com propostas voltadas às pessoas com deficiência, idosos e participantes com mobilidade reduzida.