Como pode funcionar a nota do CNU no modelo inspirado no Enem

Correio Braziliense

Candidatos durante a aplicação da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sob comando da ministra Esther Dweck, estuda transformar o Concurso Público Nacional Unificado em um mecanismo contínuo de seleção a partir de 2027. O governo federal planeja adotar uma estrutura inspirada no Exame Nacional do Ensino Médio, permitindo que a pontuação alcançada pelos candidatos sirva para preencher vagas federais autorizadas ao longo dos anos, com estimativa inicial de até 3 mil postos.

A proposta busca consolidar um banco centralizado de candidatos qualificados. Caso o modelo seja implementado, os concorrentes realizarão avaliações divididas por áreas temáticas de conhecimento estatal e receberão uma nota padronizada. Esse resultado permanecerá guardado em um cadastro oficial, pronto para utilização assim que surgirem novas oportunidades nos ministérios.

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Como funciona a reserva da pontuação

Atualmente, a administração pública precisa publicar editais extensos e aplicar provas complexas sempre que recebe autorização orçamentária. O formato em análise rompe esse ciclo tradicional ao desvincular o dia da prova da criação imediata de postos nas repartições federais.

A rotina de ingresso operaria com base em etapas diretas:

aplicação periódica de exames nacionais organizados por blocos de especialidade;

armazenamento do desempenho individual dos participantes em uma base de dados unificada;

oferta contínua de vagas pelas instituições federais conforme a necessidade de pessoal;

chamada ágil dos profissionais mais bem pontuados no bloco temático correspondente para a posse.

Seleção inspirada nas regras do ensino superior

A estrutura lembra o funcionamento do Sistema de Seleção Unificada adotado pelas universidades públicas. Quando uma autarquia federal ou ministério obtiver recursos orçamentários para recompor seu quadro, abrirá as vagas no sistema para consultar as notas vigentes.

O candidato inscreverá a pontuação obtida nas funções compatíveis com a sua área de habilitação. O sistema informatizado calculará as notas de corte de forma automática e convocará os melhores classificados, dispensando a realização de uma seleção exclusiva para aquele cargo.

Essa mecânica pode gerar economia orçamentária relevante para a União ao cortar gastos recorrentes com a contratação de bancas examinadoras e aluguel de espaços físicos. Quem estuda para o serviço público também ganha eficiência, evitando gastos contínuos com taxas de inscrição e viagens de longa distância.

Planejamento do governo federal para 2027

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prevê aplicar esse modelo a partir da edição de 2027 do concurso unificado, mas a concretização da proposta ainda depende de fatores externos. A implementação das novas regras está condicionada à aprovação do Orçamento federal no Congresso Nacional e à convocação prévia de todos os aprovados nas edições anteriores do certame.

A equipe técnica do governo avalia métodos estatísticos para equiparar o peso das questões e garantir segurança jurídica aos resultados arquivados. A transição para o modelo de banco de notas também depende de regulamentações sobre a vigência máxima de cada pontuação e da adaptação das cotas sociais em chamadas sucessivas, cabendo a cada órgão participante detalhar os requisitos de formação técnica para viabilizar as convocações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.