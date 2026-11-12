Próximo CNU pode funcionar como Enem dos concursos, diz ministra do MGI

Nathallie Lopes

Ministra Esther Dweck explica o estudo para um novo formato do Concurso Público Nacional Unificado 3 no programa Bom Dia, Ministra - (crédito: Reprodução/YouTube)

O Concurso Público Nacional Unificado 3 (CPNU) de 2027 poderá funcionar nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com candidatos fazendo uma prova, recebendo uma nota e sendo convocados conforme a disponibilidade de vagas no serviço público federal. A proposta está em estudo pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), segundo a ministra Esther Dweck, que apresentou a possibilidade nesta quinta-feira (12/11), durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, produzido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A ideia é realizar uma seleção mesmo que o governo ainda não tenha autorização orçamentária para preencher um número expressivo de vagas. Nesse formato, o concurso funcionaria como um cadastro de reserva amplo, organizado por áreas de interesse dos candidatos, e não necessariamente por órgãos específicos.

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“Você tem uma nota, fez uma prova para determinadas áreas, tem uma classificação e, aí, tendo a vaga, o órgão poderia usar aquele grupo de pessoas que já fez a prova”, explicou Dweck.

A ministra ressaltou que o modelo ainda não está definido. A equipe de gestão de pessoas do MGI, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), avalia a viabilidade da proposta. Segundo ela, o objetivo é reduzir o tempo entre a autorização de um concurso e a efetiva entrada dos aprovados no serviço público.

Atualmente, esse processo pode levar de um ano a um ano e meio, considerando a publicação do edital, a contratação da banca organizadora, a aplicação das provas e as convocações. Com o modelo em estudo, o governo teria candidatos previamente classificados e poderia acelerar as contratações assim que obtivesse autorização orçamentária.

“Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação, para que a gente não precise esperar a autorização orçamentária, abrir um concurso, que aí vai demorar um ano e meio, no mínimo, até a pessoa efetivamente estar sentada ali trabalhando”, afirmou.

Orçamento de 2027

A realização do CPNU 3 também depende da definição dos recursos disponíveis para o próximo ano. O governo federal enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 ao Congresso Nacional no fim de agosto. A proposta ainda precisa passar pela análise dos parlamentares.

Segundo Dweck, a aprovação do orçamento permitirá ao governo dimensionar os recursos destinados à área de pessoal, especialmente para autorizações de concursos e procedimentos adicionais.

A ministra, no entanto, indicou que o estudo do novo formato pode permitir a realização de uma seleção independentemente da quantidade de vagas autorizadas inicialmente.

Cadastro de reserva dos concursos anteriores

Dweck também garantiu que os candidatos aprovados nos cadastros de reserva dos CPNU 1 e 2 terão prioridade nas convocações para vagas dos respectivos concursos ainda válidos. A ministra descartou a possibilidade de uma nova seleção concorrer com listas de espera já existentes.

“Eu não posso abrir um concurso para um órgão onde haja um concurso aberto com pessoas no cadastro de reservas. Onde tem cadastro de reservas, se eu tiver a necessidade de mais gente, eu vou chamar do cadastro de reservas”, afirmou.

O governo federal prevê convocar, ainda em novembro, mais de 1,3 mil candidatos para vagas remanescentes dos dois concursos unificados. A maior parte das oportunidades é destinada a aprovados na primeira edição, mas também haverá chamadas de candidatos do CPNU 2.

Além das vagas remanescentes, o MGI avalia a possibilidade de convocar aprovados para vagas adicionais da segunda edição do concurso, realizado em 2025, e de outros certames da administração pública federal.

De acordo com a ministra, a pasta está fazendo um levantamento com a Secretaria de Orçamento Federal para definir quantas convocações extras poderão ocorrer. A expectativa é publicar as chamadas adicionais antes do fim de 2026.