Governo prevê novos concursos para INSS, PRF e Polícia Penal em 2027

O governo federal planeja ampliar as contratações no serviço público em 2027, com novos concursos e convocações em diferentes áreas da administração. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12/11) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista ao programa "Bom Dia, Ministra", da EBC.
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Entre as seleções previstas estão as do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal. Para o INSS, a expectativa é de um edital para cargos de nível superior. “Provavelmente a gente deve autorizar um novo concurso para nível superior no próximo ano”, afirmou Dweck. A ministra, no entanto, não informou o número de vagas nem as datas previstas para a publicação dos editais.
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Além dos novos concursos, o governo trabalha para convocar mais de 1,3 mil aprovados em seleções federais até dezembro, além dos 500 chamados recentemente. As nomeações devem contemplar candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) 1 e 2 e de outros processos seletivos. Entre os órgãos que poderão receber novos servidores estão Funai, Incra, IBGE, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, agências reguladoras e órgãos ambientais.
“A gente vai ter mais chamadas este ano. A gente está com uma expectativa de chamar outras vagas remanescentes, do CNU 1 e 2, vão ser mais de 1.300 vagas, fora essas 500”, declarou a ministra. As convocações dependem da disponibilidade orçamentária e de negociações com a Secretaria de Orçamento Federal. A Agência Nacional de Mineração também poderá receber aprovados em 2027, enquanto Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) têm expectativa de novas chamadas ainda em 2026.
Outra possibilidade em análise é a realização de uma terceira edição do CNU, com um modelo semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta prevê a aplicação das provas e a formação de um cadastro de reserva antes mesmo da autorização orçamentária para o preenchimento dos cargos. Dessa forma, quando os órgãos tiverem recursos e necessidade de pessoal, poderão convocar candidatos já aprovados, sem precisar iniciar outro processo seletivo.
“Você tem uma nota. Você faz uma prova, consegue determinada nota e, quando o órgão precisa preencher a vaga, já conta com o candidato aprovado. Seria como uma espécie de um grande cadastro de reserva”, explicou Dweck. A realização do CNU 3 depende, porém, da aprovação do orçamento de 2027 pelo Congresso Nacional. A ministra também afirmou que cargos com candidatos aprovados em cadastros de reserva de concursos ainda vigentes não deverão ser incluídos em novas seleções.
Durante a entrevista, Dweck apresentou um balanço da recomposição do funcionalismo federal. Segundo ela, o governo assumiu em 2023 com uma carência estimada em 70 mil servidores. Entre 2023 e 2026, sem considerar a área da educação, 25 mil pessoas ingressaram no serviço público, enquanto cerca de 20 mil deixaram seus cargos, resultando em um saldo positivo de aproximadamente 5 mil servidores. Para o próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra projeta cerca de 20 mil nomeações, número semelhante ao registrado no primeiro.
Na segurança pública, além dos concursos previstos para PRF e Polícia Penal, a Polícia Federal deverá ampliar o efetivo com novas convocações do certame em andamento. “A própria PRF deve ter um novo concurso no ano que vem, e também a Polícia Penitenciária”, afirmou. A ministra também defendeu a adoção de políticas de inclusão nas seleções públicas, com reserva de vagas e ações afirmativas para mulheres e grupos sub-representados. “O funcionalismo precisa ter a cara do Brasil”, declarou.
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