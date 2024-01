Concurso Capes: período de inscrição termina nesta sexta-feira (12)

YR Yasmin Rajab

A seleção oferta 50 vagas para a carreira de analista em ciência e tecnologia - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

As inscrições do concurso público da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vão até esta sexta-feira (12/1). Para se candidatar, basta acessar a página do certame no site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa custa R$ 80.

A seleção oferta 50 vagas para a carreira de analista em ciência e tecnologia. Confira as especialidades contempladas:



Analista em ciência e tecnologia: 32 vagas;



Analista em ciência e tecnologia, na especialidade de biblioteconomia: três vagas;



Analista em ciência e tecnologia, na especialidade de contabilidade: cinco vagas;



Analista em ciência e tecnologia, na especialidade de estatística: cinco vagas; e



Analista em ciência e tecnologia, na especialidade de informática: cinco vagas.

Para concorrer aos cargos, é necessário que os participantes apresentem diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área relacionada, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho regional da categoria.

A seleção será composta pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório. A prova será aplicada em 17 de março, no turno da tarde, com duração de 4 horas e 30 minutos.

Os exames, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados em Brasília.