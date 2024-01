Concurso PMERJ é retificado e não tem mais distinção de vagas por gênero

CB Correio Braziliense

Edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro republicado - (crédito: Divulgação/PMERJ)

A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) retificou, nesta terça-feira (9/1), o edital de abertura do concurso com vagas para 2 mil soldados. Agora, a seleção deixa de distinguir os cargos por gênero. Antes, o edital destinava 1.800 vagas para homens e, apenas, 200 para mulheres. A decisão foi tomada após acordo com o governo do Rio de Janeiro e o Supremo Tribunal Federal (STJ).

Segundo a modificação, o total de vagas está subdividido em três grandes listas para cada grupo (masculino e feminino), obedecida a distribuição de vagas estabelecida no quadro a seguir:

a) vagas para candidatos não cotistas (NC);

b) vagas reservadas para candidatos negros e indígenas (NI); e

c) vagas reservadas para candidatos em hipossuficiência econômica (HE).

Acesse aqui a página de acompanhamento.

O valor inicial para a graduação de aluno soldado PM é de R$ 2.956,41. Após o curso de formação, o salário inicial passa a ser R$ 5.233,88. A prova escrita objetiva será aplicada em 7 de abril. É necessária a confirmação dos dados pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 18 de janeiro, às 20h.

O concurso exige alguns requisitos básicos, como: ensino médio completo; idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos; carteira nacional de habilitação (CNH), exceto somente categoria "A"; altura mínima de 1,65m (para homens) e 1,60m (para mulheres).

A seleção dos candidatos para a função será realizada em nove etapas, todas na cidade do Rio de Janeiro:



Prova escrita objetiva;



Prova escrita discursiva (redação);



Preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição no certame;



Exame antropométrico (a fim de compor o cálculo do Índice de Massa Corporal);



Teste de Aptidão Física;



Exame psicológico;



Exame de saúde;



Exame social e toxicológico; e



Avaliação documental.



A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas, equivalente a 100 pontos. Os locais de prova serão divulgados em 2 de abril.