MPTO abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil

Abre edital para concurso público do Ministério Público do Tocantins (MPTO) - (crédito: Reprodução/ Facebook/ Ministério Público do Estado do Tocantins )

O Ministério Público de Tocantins (MPTO) publicou um novo edital de concurso público. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 19 de janeiro, às 16h, no site do Cebraspe, banca organizadora. São oferecidas 54 vagas com salários que variam de R$ 5.184,60 a R$ 10.056,33.



Acesse aqui para a inscrição.

As oportunidades são ofertadas para cargos de nível superior (analista ministerial especializado) e nível médio (técnico ministerial e técnico ministerial especializado). Todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.



A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 para nível médio e R$ 130 para nível superior, com pagamento até 26 de janeiro. A prova será realizada em 3 de março de 2024.



Cargos ofertados:



1 vaga para administração de banco de dados;

1 vaga para administração de infraestrutura de tecnologia da informação;



1 vaga para administração e segurança de redes;



1 vaga para arquitetura e urbanismo;



1 vaga para biblioteconomia;



1 vaga para engenharia civil;



1 vaga para jornalismo;



1 vaga para letras;



1 vaga para odontologia;



1 vaga para pedagogia;



1 vaga para fotografia;



1 vaga para técnico em eletricidade;



1 vaga para técnico em telecomunicações;



2 vagas para análises de sistemas;



2 vagas para assistência social;



2 vagas para ciências contábeis;



2 vagas para psicologia;



4 vagas para técnico em contabilidade;



9 vagas para técnico em informática;



20 vagas para assistente administrativo.



Prova

Na prova, serão cobradas questões de conhecimento gerais para todos os cargos: