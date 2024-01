MRE divulga resultado das provas do concurso para oficial de chancelaria

YR Yasmin Rajab

A seleção oferta 50 vagas imediatas, além de 50 oportunidades para formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/Ministério das Relações Exteriores/EBC)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou o resultado final das provas objetivas e o provisório das discursivas do concurso público destinado ao provimento de vagas para a carreira de oficial de chancelaria. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10/1).

Os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva e os espelhos da avaliação, além de interpor recurso contra o resultado da discursiva, a partir das 10h de amanhã (11/1) até às 18h de sexta-feira (12/1). As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir de 19/1.

A seleção oferta 50 vagas imediatas, além de 50 oportunidades para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial de chancelaria do serviço exterior brasileiro. O salário é de R$ 10.169,77 para jornada de 40 horas semanais.



Os candidatos também serão submetidos ao curso de formação. Ele terá a carga horária de 40 horas presenciais e será realizado em Brasília, em período e local a serem divulgados no edital de convocação para essa etapa.

A avaliação do curso de formação consistirá de prova objetiva, composta de 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.