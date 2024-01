Concurso Unificado: ministra Esther Dweck tira dúvidas dos candidatos

YR Yasmin Rajab

O Concurso Unificado é dividido por oito blocos temáticos - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

Com a publicação dos editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), surgiram várias dúvidas dos candidatos. Com isso, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, esclareceu alguns pontos importantes do certame.

Em entrevista ao programa Voz do Brasil, na quarta-feira (10/1), Dweck frisou que um dos objetivos do CPNU é proporcionar condições iguais em todo o Brasil, para que os candidatos possam disputar as vagas da administração pública federal com deslocamento de, no máximo, 100km.

A ministra pediu para que os candidatos leiam o edital com calma, e informou que o MGI realizará lives para explicar os detalhes do documento. "É importante entender que, ao escolher a ordem de preferência da vaga, dentro do bloco, quanto maior sua nota, maior a chance de ocupar o cargo desejado. Se não der a primeira opção, a pessoa poderá ainda ser chamada para as vagas abaixo da que selecionou”, disse.



Quanto à classificação, Esther explicou que serão desclassificados do concurso os candidatos que não acertarem 40% da prova objetiva, tanto a geral quanto a específica. A prova discursiva, assim como a redação para as carreiras de nível médio, não poderão ser zeradas.

Blocos temáticos

O Concurso Unificado é dividido por oito blocos temáticos, que são como divisões de conhecimentos específicos para cada área de atuação, e não para cada órgão ou ministério.

Dweck esclareceu que cada candidato precisa escolher um bloco que se enquadre à sua aptidão pois, assim, poderá concorrer a todos os cargos do bloco, contanto que tenha a formação exigida para o posto anunciado.