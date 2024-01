PMDF divulga informações complementares do teste físico para soldado

YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou informações complementares sobre o teste de aptidão física do concurso público para soldado. As informações foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (18/1).



Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário fixado, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de documento de identidade, com foto, original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de realização dos testes.

O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico cardiologista responsável pela emissão.



O atestado deverá ser entregue nos dois dias de teste, sendo permitida a entrega de cópia simples do atestado no segundo dia.

É orientado, ainda, que não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante todo o período de realização do teste de aptidão física.

Será permitido que os candidatos consumam água e alimentos entre os intervalos das baterias de testes, no local de realização da etapa. Quanto aos trajes permitidos para realização do teste de natação, serão aceitos sunga (traje masculino) e maiôs (traje feminino).