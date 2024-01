MRE divulga resultado final do concurso público para diplomata

YR Yasmin Rajab

O edital do MRE ofertou 50 oportunidades de provimento imediato - (crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio do Instituto Rio Branco, divulgou o resultado final do concurso público destinado ao provimento de vagas na carreira de diplomata.

Os nomes dos aprovados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (22/1). No documento, também está disponível o resultado final do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros.

Organizado pelo Instituto Iades, o edital do MRE ofertou 50 oportunidades de provimento imediato para a carreira de diplomata. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 20.926,98.



O concurso foi composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, constituída de questões do tipo 'certo' e 'errado' de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito;

Provas escritas de língua portuguesa e língua inglesa; e

Provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito, língua espanhola e língua francesa.

A primeira fase foi realizada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Já a segunda e a terceira etapa foram realizadas nas capitais onde houveram candidatos aprovados na fase anterior.