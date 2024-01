Concurso FNDE: resultado final das provas discursivas é publicado

YR Yasmin Rajab

O FNDE ofertou 100 oportunidades para o cargo de especialista em financiamento - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado )

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou o resultado final das provas discursivas do concurso público para a carreira de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22/1).

O FNDE também convoca os participantes para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. A etapa está marcada para 28 de janeiro.

O horário e local para a realização do procedimento estará disponível para consulta a partir desta terça-feira (23/1).



As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório nas provas discursivas estarão à disposição dos candidatos a partir de 26 de janeiro, no site do Cebraspe, banca organizadora.

O FNDE ofertou 100 oportunidades para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. A carreira exige diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 7,9 mil, além de benefícios.