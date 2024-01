YR Yasmin Rajab

O Concurso Unificado oferece 6.640 vagas de níveis médio e superior - (crédito: Talita de Souza/CB/D.A. Press)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) sofreu novas mudanças nesta sexta-feira (26/1). Uma série de retificações no edital do exame mudou cargos, atribuições, pesos por órgãos participantes, descrição das especialidades e pontuação das provas.

O documento de retificação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), e está dividido por editais, sendo que cada um representa um eixo temático do CPNU. Clique aqui e confira todas as mudanças.

O prazo para solicitar a isenção de taxa termina nesta sexta-feira (26/1). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 9 de fevereiro, na página do CNPU. As taxas custam R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Sobre o CNPU

O Concurso Unificado oferece 6.640 vagas para ensinos médio e superior. Foram contempladas diversas áreas de atuação para os 21 órgãos públicos participantes.

O certame é dividido por sete eixos temáticos, sendo eles: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Nível Intermediário.

A prova será aplicada em mais de 200 municípios no país. Segundo previsão da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, anunciou que o CNU poderá ocorrer bienalmente, ou seja, de dois em dois anos.