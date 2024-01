MRE publica resultado das discursivas para oficial de chancelaria

YR Yasmin Rajab

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou o resultado final da prova discursiva do concurso público para oficial de chancelaria. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26/1).

O documento também orienta os participantes para as etapas de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Avaliação biopsicossocial

A etapa será realizada em 4 de fevereiro. Os candidatos deverão acessar o site da banca organizadora, o Cebraspe, em 30 de janeiro, para conferir os locais e horários.

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade original e de laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência original, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10.

Poderão ser levados, se for o caso, exames complementares específicos que comprovem a deficiência. Serão oferecidos aos candidatos as adaptações razoáveis de acessibilidade solicitadas no ato da solicitação de inscrição.



O candidato deverá comparecer ao local de realização da avaliação com roupas leves, traje de banho e com calçados de fácil retirada (preferencialmente sandálias/chinelos), pois poderá ser necessário retirá-los durante a realização do exame clínico.

Procedimento de heteroidentificação

O procedimento de heteroidentificação também ocorrerá em 4 de fevereiro. Os locais e horários estarão disponíveis no site do Cebraspe, a partir de 30 de janeiro.

Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original não poderão realizar o procedimento de heteroidentificação e serão eliminados do concurso. Para a etapa, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, pessoalmente, à comissão.

A comissão será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados.

Sobre o concurso

A seleção abriu 50 vagas imediatas, além de 50 oportunidades para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial de chancelaria do serviço exterior brasileiro. O salário é de R$ 10.169,77 para jornada de 40 horas semanais.

