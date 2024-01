Técnicos e analistas: TJMS abre novo concurso com 860 vagas

YR Yasmin Rajab

Tribunal de Justiça de MS abre concurso com 860 vagas - (crédito: Divulgação/TJMS)

Mais um concurso foi aberto! Nesta quarta-feira (31/1), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou edital com 860 vagas para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para analista judiciário e técnico de nível superior. Há chances para diversas áreas de atuação, como: analista de sistemas computacionais, arquiteto, médico, jornalista, nutricionista, odontólogo, psicólogo, entre outros.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a seleção vai avaliar os candidatos por meio de uma única etapa, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.



Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para atuar em qualquer uma das comarcas ou na secretaria do TJMS, observados o interesse e a necessidade da Administração, não havendo possibilidade de escolha de lotação pelo candidato.



As inscrições poderão ser feitas a partir de 5 de fevereiro e estarão disponíveis até 18 de março, no site da FGV.