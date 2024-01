Jovem que morreu durante TAF da PMDF: entenda riscos da prova

YR Yasmin Rajab

Gabriela Rosa alimentava o sonho de integrar a Polícia Militar - (crédito: Redes Socias )

Enquanto tentava conquistar o sonho de integrar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Gabriela Rosa sofreu um mal súbito e acabou morrendo nesta segunda-feira (29/1). A jovem fazia o Teste de Aptidão Física (TAF) quando passou mal durante uma corrida. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Em janeiro do ano passado, dois jovens morreram durante o TAF da Polícia Penal em Minas Gerais. Em agosto do mesmo ano, o mesmo caso se repetiu, dessa vez durante o TAF da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, um candidato de 25 anos morreu, enquanto outros 20 precisaram receber atendimento médico.

Mas por que candidatos passam mal durante o teste físico? De acordo com o médico Vital Fernandes Araújo, formado pela Universidade Federal da Bahia, inúmeras condições são capazes de gerar uma fatalidade como essa. "É difícil apontar causas com poucos dados ou informações. Mas pelos dados sugeridos pelos veículos de notícia, a suspeita maior é de que ela (Gabriela Rosa) tenha sofrido rabdomiólise, uma ruptura do tecido muscular esquelético, que libera substâncias tóxicas na corrente sanguínea e pode causar lesão renal e cardíaca", explica.

Segundo o especialista, a condição pode ser provocada por vários fatores, que incluem: trauma, infecção, uso de drogas, desidratação, hipertermia, distúrbios metabólicos ou genéticos e ao exercício físico intenso. "O TAF é uma prova que exige um alto nível de esforço físico e resistência, e pode representar um risco para a saúde dos candidatos que não estão preparados para realizá-lo", alerta.



Para evitar riscos durante a prova, Vital sugere tomar algumas medidas preventivas, que incluem:

Fazer uma avaliação médica antes de se submeter ao teste, para verificar se há alguma condição de saúde que possa aumentar o risco de lesão muscular;

Seguir uma alimentação balanceada e rica em nutrientes, que forneça energia e hidratação adequadas para o exercício físico;

Beber bastante água antes, durante e depois do teste, para evitar a desidratação e facilitar a eliminação das toxinas do organismo;

Fazer um aquecimento antes do teste, para preparar os músculos e as articulações para o esforço físico;

Respeitar os limites físicos e não exagerar na intensidade ou na duração do exercício;

Fazer um alongamento após o teste, para relaxar os músculos e evitar cãibras e dores;

Observar os sinais e sintomas de rabdomiólise, como fraqueza muscular, dor muscular, inchaço muscular, urina escura, náuseas, vômitos, febre, confusão mental, etc. Se apresentar algum desses sinais, procurar atendimento médico imediatamente.

O que fazer antes do TAF

Antes de se submeter ao Teste de Aptidão Física (TAF), os candidatos devem ter uma preparação adequada, que envolve tanto aspectos físicos quanto psicológicos. O médico Vital Fernandes dá as seguintes orientações:

Procurar um médico especialista e um profissional de educação física, que possam avaliar as condições de saúde; orientar os treinamentos; indicar a dieta e os suplementos adequados; e acompanhar o desempenho dos candidatos;

Conhecer os testes previamente pelo edital, que devem estar de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, e treinar os exercícios específicos que serão exigidos, como corrida, barra fixa, flexão, abdominal, natação, etc;

Evitar o excesso de treinamento dias antes do teste, pois isso pode causar fadiga, lesão, estresse e baixa imunidade. O ideal é fazer uma pausa de 48 a 72 horas antes do TAF, para recuperar a energia e a disposição;

Estar calmo e concentrado no dia do teste, pois o aspecto psicológico também influencia no desempenho físico. É recomendável dormir bem, respirar fundo, ter pensamentos positivos, evitar distrações e focar nos objetivos;

Treinar com equipamentos adequados, que vão gerar um desempenho melhor e evitar desconfortos ou acidentes. Por exemplo, usar roupas leves e confortáveis, tênis apropriados, relógio, cronômetro, etc;

Simular a prova física, para se familiarizar com o ambiente, o tempo, a ordem, o critério e a avaliação do teste. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade, a aumentar a confiança e a melhorar a performance.



PMDF lamenta morte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se manifestou, na manhã desta terça-feira (30/1), sobre a morte de Gabriela Rosa. A corporação disse ainda que a aplicação das provas são de responsabilidade da banca examinadora. Confira a nota:

"A Polícia Militar lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da candidata que buscava ingressar na Corporação. Com relação ao Teste de Aptidão Física (TAF), cabe esclarecer que todos os aspectos que envolvam a aplicação das provas são de responsabilidade da banca examinadora. A PMDF se coloca à disposição no que puder auxiliar aos familiares da jovem."

O Correio entrou em contato com a PMDF para saber se os candidatos passam por exames antes de fazerem a prova e a corporação informou que a etapa é de responsabilidade da banca organizadora. A reportagem entrou em contato com o Instituto AOCP, que esclareceu que todos os candidatos foram obrigados a apresentar um atestado médico que comprovasse aptidão para realizar esforços contidos nos testes físicos previstos no edital regulamentador do certame.

Confira a nota da banca na íntegra:

"O Instituto AOCP lamenta profundamente a morte de Gabriela dos Santos Gontijo, ocorrida no dia 29/01/2024, um dia após a realização dos testes físicos do concurso público para o cargo de soldado da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).

A candidata realizou os testes físicos no domingo, dia 28/01/2024, iniciando o teste de corrida às 16:40h, em Taguatinga (DF). Antes do término da prova, a candidata teve um mal súbito e foi imediatamente atendida pela equipe médica que acompanhava a etapa, que realizou o devido atendimento de emergência e a transportou totalmente assistida até uma unidade de atendimento de saúde, onde foi devidamente hospitalizada, com a liberação da equipe.

Ressalta-se que, conforme regra exposta no edital de abertura, para a realização dos testes físicos do concurso da PMDF, todos os candidatos foram obrigados a apresentar um atestado médico que comprovasse aptidão para realizar esforços contidos nos testes físicos previstos no edital regulamentador do certame.

A candidata Gabriela apresentou o atestado de aptidão física assinado por um médico cardiologista de Samambaia Norte (DF), que a declarou apta para esta fase da seleção. A organizadora do concurso informa que a aplicação dos testes físicos observou as disposições contidas na Lei nº 4.949/ 2012 e que durante o período em que os candidatos aguardaram a realização das provas, eles puderam utilizar os bebedouros do local, bem como não havia qualquer restrição quanto a possibilidade de alimentação. O local de realização da etapa respeitou todas as regras, estava em ordem com todos os equipamentos utilizados nos testes e ainda teve sua estrutura elogiada por outros candidatos.

O Instituto AOCP reitera o seu pesar e presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Gabriela dos Santos Gontijo."