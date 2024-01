Concurso TSE: mesários em eleições poderão ter vantagem em desempate

YR Yasmin Rajab

A informação foi compartilhada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio das redes sociais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem trabalhou como mesário nas eleições poderá ter prioridade no critério de desempate em todos os concursos públicos para provimento de cargos da Justiça Eleitoral. A informação foi compartilhada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio das redes sociais. Segundo a publicação, o critério poderá ser usado se previsto no edital.

"O trabalho das pessoas que colaboram com a execução das eleições é valorizado e usado como 2º critério de desempate em todos os concursos para provimento de cargos da Justiça Eleitoral", diz um trecho da postagem.



Ainda segundo o TSE, o primeiro critério levado em consideração é a maior idade.

Sobre o TSE Unificado

No início do mês, o TSE informou que a Fundação Getulio Vargas (FGV) não será mais a banca organizadora do concurso TSE Unificado. Dessa forma, o Cebraspe passou a ser o novo responsável pela organização do certame.

A decisão foi tomada após a FGV informar que não atende a um dos requisitos exigidos pela legislação, referente à reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O TSE Unificado ofertará vagas para o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e de São Paulo.