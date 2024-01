Concurso Unificado: MGI publica editais em libras; saiba como acessar

YR Yasmin Rajab

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os arquivos estão disponíveis em formato de vídeo, no canal oficial do MGI no YouTube.

Foram disponibilizados oito vídeos, sendo um para cada bloco temático do concurso, e outro vídeo explicando as retificações feitas no certame. Os materiais estão organizados em uma playlist. Clique aqui e acesse.

O CNU oferta 6.640 vagas para várias carreiras de níveis médio e superior. As chances são divididas entre os 21 órgãos públicos participantes.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 9 de fevereiro, na página oficial do Concurso Unificado. As taxas de inscrição custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior.

A seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio. A prova será aplicada em 5 de maio, em 220 municípios de todo o país.