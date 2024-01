IBGE divulga resultado final do concurso para agente de pesquisas

YR Yasmin Rajab

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado

Está disponível o resultado final do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destinado ao cargo de agente de pesquisas e mapeamento. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (31/1).

A seleção é destinada à contratação temporária de 43 agentes. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 1.512,38, além do auxílio alimentação no valor de R$ 658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.



A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não passe de três anos. As vagas são para os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.