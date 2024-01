YR Yasmin Rajab

Ministério Público de Goiás abre concurso para analista - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério Público de Goiás abriu um novo concurso público destinado ao provimento de 22 vagas para a carreira de analista em diversas especialidades. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de até R$ 10.400,77.

Os candidatos serão avaliados pelas fases de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Os exames, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos participantes negros, serão realizadas em Goiânia (GO).



As inscrições poderão ser feitas no período entre 6 de fevereiro e 6 de março, no site do Cebraspe.

Cargos e requisitos

Analista ambiental, na especialidade de engenharia agronômica: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em engenharia agronômica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Analista em edificações, na especialidade de engenharia civil: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Analista em edificações, na especialidade de engenharia elétrica: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em engenharia elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Analista em edificações, na especialidade de engenharia mecânica: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em Engenharia Mecânica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

Analista em informática: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.