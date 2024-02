Conselho Nacional de Justiça define banca do próximo concurso

YR Yasmin Rajab

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (31/1), no Portal Nacional de Contratações Públicas - (crédito: Luiz Silveira/Agência CNJ)

Está definida a banca organizadora do próximo concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi a instituição escolhida para dar provimento aos passos do certame.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (31/1), no Portal Nacional de Contratações Públicas. Até o momento, não existe data de publicação para o edital. A informação será divulgada pelo portal do CNJ assim que houver data prevista.

O certame ofertará 70 vagas para os cargos de técnico judiciário (50 vagas) e analista judiciário (20 vagas).



O último concurso do CNJ foi realizado em 2012, com a oferta de 177 vagas de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.



Organizado pelo antigo Cespe, atual Cebraspe, as vagas foram para técnico judiciário, nas áreas administrativa e programação de sistemas, e analista, na especialidade judiciária. Os candidatos foram avaliados por provas objetivas e discursivas.