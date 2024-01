Prefeitura do Entorno do DF abre novo edital de concurso com 689 vagas

YR Yasmin Rajab

Prefeitura de Cristalina, em Goiás, abre concurso com 689 vagas - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Cristalina, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal (a 541 km de Brasília), abriu um novo concurso público com 689 vagas, sendo 266 imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. As chances são para as seguintes carreiras:

Assistente social escolar;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista escolar;

Professor pedagogo;

Psicólogo escolar;

Terapeuta ocupacional escolar;

Assistente de educação;

Auxiliar de serviços gerais escolar;

Merendeiro escolar; e

Vigia escolar.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior.

Os exames serão aplicados na cidade de Cristalina (GO). Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.



Os aprovados e nomeados receberão salários entre R$ 1.215,00 e R$ 4.312,59, a depender da carreira e da carga horária.

As inscrições poderão ser feitas entre 1º a 31 de março. As taxas custam R$ 50 a R$ 95. Os participantes devem se inscrever no site do Instituto Ibest, banca organizadora.