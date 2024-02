YR Yasmin Rajab

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o resultado preliminar do teste de aptidão física do concurso público para soldado. Os nomes dos aprovados foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (2/2), a partir da página 54 do documento.

O candidato pode consultar, individualmente, o resultado do TAF no site do Instituto AOCP, banca organizadora, contendo a filmagem do teste em que o candidato foi considerado inapto.

O certame oferta 2,1 mil vagas, sendo 700 imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. Os candidatos passaram pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social.



Durante o curso de formação de praças (CFP), os aprovados receberão R$ 5.336,96, acrescido de R$ 850, referente ao auxílio alimentação. Após o CFP, os salários iniciais passam a ser de R$ 6.081,28.

São requisitos para admissão ao CFP ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso); ter a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).