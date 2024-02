Concurso TCDF: resultado das objetivas e discursivas é publicado

YR Yasmin Rajab

Os resultados foram publicados no DODF desta sexta-feira (2/2) - (crédito: Divulgação/TCDF)

Está disponível o resultado final da prova objetiva e o preliminar da discursiva do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Os documentos foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (2/2).

Os candidatos poderão ter acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado entre 5 e 9 de fevereiro, no site do Cebraspe, banca organizadora. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão nem de disponibilização da imagem da discursiva.

O certame ofertou 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame foi composto por 150 questões, que foram respondidas com "certo" e "errado". A distribuição das questões ocorreu da seguinte maneira:



Conhecimentos básicos: 35 questões;



Conhecimentos específicos I: 45 questões; e



Conhecimentos específicos II: 70 questões.

A prova discursiva valerá 50 pontos para a carreira de analista administrativo de controle externo e 60 pontos para os demais cargos.

Requisitos e remuneração

Analista administrativo de controle externo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial é de R$ 11.833,14.

Auditor de controle externo - área especializada: tecnologia da informação - orientação sistemas de TI: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Salário inicial de R$ 20.174,76.

Auditor de controle externo: área auditoria: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Remuneração de R$ 20.174,76.