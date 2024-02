Saúde do DF cancela concurso para analista e técnico em gestão

YR Yasmin Rajab

O documento não explica as razões do cancelamento do certame - (crédito: Breno Esaki / Arquivo Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) cancelou o concurso público para analista e técnico em gestão e assistência pública à saúde. A informação foi divulgada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (1º/2).

Em resposta ao Correio, a SES-DF informou que a suspensão do concurso ocorreu devido a decisão que julgou inconstitucional parte da lei nº 6.903/2021, que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira assistência pública à saúde e cria a carreira gestão e assistência pública à saúde do DF.

A Secretaria de Saúde também informou que está reavaliando a reestrutura da atividade.

As chances eram distribuídas entre as seguintes especialidades: administrativa, condutor de veículo urgência e emergência, apoio tático operacional e assistencial e apoio administrativo. O edital foi publicado em maio do ano passado, ofertando mais de quatro mil vagas para as carreiras.



A seleção era organizada pelo Instituto Consulpam e os candidatos seriam avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.