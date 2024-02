Autorizada nomeação de 50 aprovados em concurso para cargos do Censipam

YR Yasmin Rajab

MGI vai nomear 50 aprovados no concurso do Censipam - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 50 aprovados do concurso público do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção Amazônia (Censipam).

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (2/2). Os aprovados são da carreira de analista em ciência e tecnologia, de nível superior.

O edital do certame foi publicado em setembro do ano passado, ofertando 50 vagas de preenchimento imediato e outras 150 para formação de cadastro reserva.



Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames foram aplicados nas cidades de Brasília, Belém, Manaus e Porto Velho.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 6.662,68, composto pelo vencimento básico, no valor de R$ 5.211,48, acrescido da gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia, no valor de R$ 1.451,20. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

