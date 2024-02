FA Francisco Artur

As inscrições para participar do Concurso Nacional Unificado terminam nesta sexta-feira (9/2). O cadastro no chamado "Enem dos concursos" começou em 19 de janeiro e já acumula mais de 1,7 milhão inscrições. As taxas custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior.

Para se candidatar, os interessados deverão acessar o site Gov.br. O concurso unificado tem 6.640 vagas — sendo 692 para nível médio e 5.948 para ensino superior. As oportunidades são distribuídas em oito blocos temáticos.

Na inscrição, ao entrar na conta Gov.br, é necessário preencher o formulário corretamente, informando os dados pessoais e escolhendo o bloco temático. Em seguida, é a hora da escolha dos cargos. Confira o passo a passo de como fazer a inscrição.

Blocos temáticos



As vagas estão distribuídas em oito blocos temáticos. Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que estejam no mesmo bloco. O candidato pode trocar de área ao longo do processo de inscrição. Veja:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)



Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)



Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)



Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas)



Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)



Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)



Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)



Nível Intermediário (692 vagas)

As provas do Concurso Nacional Unificado estão marcadas para serem aplicadas em 5 de maio, em mais de 200 municípios brasileiros. Serão 5.141 locais de provas, como escolas e prédios públicos. Em todo o país, serão 77.242 salas e 46 candidatos por sala.